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Van AFAD Müdürünün kızı pencereden düşerek hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Van İl AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş'ın 2,5 yaşındaki kızı, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki lojmanlarda pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan minik kızın cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Van İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Mehmet Ulutaş'ın 2,5 yaşındaki kızı pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki lojmanlarda meydana geldi. Pencerenin kenarından dışarıya bakan Müdür Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, sinekliğin açılmasıyla 4. kattan düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden minik kızın cenazesi, defnedilmek üzere uçakla Ankara'ya gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Ulutaş Ankara AFAD Van Yaşam Haberler

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