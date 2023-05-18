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Vali Yılmaz, bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Vali Yılmaz, bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Yaşam Haberleri

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mektup yazarak kendisinden bisiklet rica eden 14 yaşındaki Abdülhamit Orman'ı evinde ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi. Abdülhamit'in evinde ailesiyle birlikte sohbet eden Vali Yılmaz, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı ve hediyeler verdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mektup yazarak kendisinden bisiklet rica eden 14 yaşındaki Abdülhamit Orman'ı evinde ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi.

14 yaşındaki Abdülhamit Orman, Vali Erdinç Yılmaz'a mektup yazarak bisiklet istedi. Mektubu alan Vali Yılmaz, Abdülhamit'i evinde ziyaret edip hayalini gerçekleştirerek bisiklet hediye etti. Vali Yılmaz'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden çocuk, bisiklet hediyesi için de teşekkür etti. Orman ailesinin evine konuk olup sohbet eden Vali Yılmaz ise devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, onlara çeşitli hediyeler de verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Osmaniye Valiliği Erdinç Yılmaz Yaşam Haberler

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