Vali TOGG ile çocukları gezdirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, korunma ve bakım altında bulunan çocukları sünnet arabası olan TOGG ile gezdirdi. Sünnet düğünü merasimi kapsamında çocuklar atlarla alana geldi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vali sünnet arabası olan Togg'le çocukları gezdirdi

BİLECİK - Bilecik'te korunma ve bakım altında bulunan 13 çocuk sünnet ettirilirken, Vali Şefik Aygöl sünnet arabası olarak süslenene Togg'un direksiyonuna geçti, çocukları gezdirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan ve daha önce sünnet ettirilen 13 erkek çocuğu için sünnet düğünü merasimi düzenlendi. Kurum bahçesinde düzenlenen sünnet merasiminde çocuklar atlarla alana geldi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl bir konuşma yaparken, korunma ve bakım altında bulunan çocukların her zaman yanında olduklarını söyledi. Düğün merasimi ve etkinlikleri kapsamında mehter takımı gösterisi, kılıç kalkan oyunu gösterisi, halk oyunları gösterileri, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ilahi okumasıyla devam etti.

Ardından 2 adet TOGG araç sünnet arabası olarak süslenerek, araçların birine başına Bilecik Valisi Şefik Aygöl diğerinin başına ise; Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk geçti. İkili konvoyla ilçede merkezinde bir tur atarken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.