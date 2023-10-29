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Vali, duygusal anlar yaşayan kız çocuğuna sarılarak mutluluğuna ortak oldu

Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan 10 yaşındaki kız çocuğu, gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı. Vali, kız çocuğunu protokole çağırıp gözyaşlarını silip, ona sarılarak sevincine ortak oldu. Törene katılanlar da bu manzaraya tebessüm edip gururlandı.