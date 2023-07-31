Vali Davut Gül, Birlik Cemevi'nin temelini atarak kardeşliğin devam edeceğini söyledi

Vali Davut Gül: "Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz"

Sancaktepe'de Birlik Cemevi'nin temeli İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla atıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından Hilal Mahallesi'nde Birlik Cemevi'nin temeli, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından atıldı. Vali Gül, "Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Birlik Cemevi için bugün saat 12.00'de Hilal Mahallesi, Şehit Abdulrahmangazi Caddesi'nde temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, Birlik Cemevi Başkanı Korkmaz Şencer, Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer ve Hilal Mahallesi halkı katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla saz eşliğinde türkülerle başlayan temel atma töreninde, yapılan açıklamaların ardından Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olmak üzere tüm protokol butonlara basarak, Birlik Cemevi'nin temelini attı.

"Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz"

Birlik Cemevi'nin temelini atan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çok kıymetli Kaymakamım, değerli başkanım, muhterem dede, değerli hanımefendiler ve beyefendiler öncelikle aranızda olmaktan çok mutluyum. Hayırlı bir işe şahitlik edeceğiz. Yolda gelirken Şeyma başkanım projeyi anlatırken çok önemli bir cümle söyledi; dedi ki 'benim sözüm var' yani ne olursa olsun bunu hayata geçirmeniz gerekiyordu. Bunun için de gerek arsa süreci, gerek proje süreci, finans süreci olarak önemli katkılar oldu. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabi, bu tıpkı isminde de olduğu gibi birlikte yapılan bir iş. Gerek önceki valimiz ve şimdiki bakanımızın verdiği söz ve Şeyma başkanın bu işe öncülük etmesi, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son 4-5 yıldaki cemevinin ihtiyaçlarının karşılanması gibi ortaya koyduğu irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil noktasında düzenlemeler işte hepsi üst üste olduğunda ortaya buradaki güzellikler çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanır ve açılışını da birlikte yapmış oluruz. Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninde konuşan Şeyma Döğücü ise, "Birlik Cemevi farklı inanç ve kültürlere saygı gösteren, sevgi ve barışın da hüküm sürdüğü bir ortam sunacaktır. Burası ortak değerler üzerinde de kucaklaşacağımız, kenetleneceğimiz bir mekan da olmasında gönülden temenni ediyorum. Tevhidimiz bir, kitabımız bir, ezanımız bir, kıblemiz bir, işte biz bu şuurla temelini atacağımız Birlik Cemevi'nin Hilal Mahallesi başta olmak üzere Sancaktepe'nin de büyük bir ihtiyacını karşılayacağını biliyoruz. 600 metrekare arsa üzerine temeli atıldı. 320 metre bina kurulumu olacak. Tüm imkanlarımızla her zaman canlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın valimizin de sözü var kaba inşaatını valimiz yapacak. Sancaktepe halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.