Vali Coşkun ve Başkan Zolan birlikte demir dövdü

DENİZLİ - Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 36. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda demir dövdü.

18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan 36. Ahilik Haftası, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinin düzenlenen programlarla devam etti. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak: Ahilik paneli ile keşkek ve Buldan simidi hayrı yapıldı. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önünde yapılan keşkek ve Buldan simidi hayır programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Coşkun, Başkan Zolan ve beraberindekiler burada vatandaşlara keşkek ve Buldan simidi ikram etti. Daha sonra demir döven protokol üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahilik teşkilatı anlatıldı

Öte yandan Denizli Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı'nın konuşmacı olarak katıldığı Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak: Ahilik paneli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapıldı. Ahi Evran Veli'nin temellerini attığı Ahilik teşkilatının detayları ile paylaşıldığı panelde Denizli'nin Ahilik merkezlerinden biri olduğu anlatıldı.