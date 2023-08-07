Vali Cevdet Atay, Muharrem ayı dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, Muharrem ayı dolayısıyla Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret ederek aşure ikramında bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek Muharrem ayı dolayısıyla elleriyle aşure ikramında bulundu.

Vali Cevdet Atay, Muharrem Ayı dolayısıyla Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Atay, daha sonra elleriyle onlara aşure ikramında bulundu. Düzce Müftüsü Osman Aydın'ın yaptırdığı dua ile program sona erdi. - DÜZCE