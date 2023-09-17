Vali Çelik, 3 bin kişinin katıldığı düğünde halay çekti

Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'in kardeşi Fatih Keskin ile Rojda Tuncer'in düğününde Vali Ali Çelik, vatandaşlarla halay çekti. Yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde, yerel sanatçılar Kürtçe şarkılar söyledi ve folklor ekibi sahne aldı.

- 3 bin kişinin katıldığı düğünde Vali Çelik de halay çekti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'in kardeşi Fatih Keskin ile Rojda Tuncer 2 gün süren görkemli bir düğünle dünya evine girerken, Hakkari'ye atanan Vali Ali Çelik de genç çifte mutluluklar dileyerek vatandaşlarla halay çekti.

İpekyolu Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda yaklaşık 3 bin davetlinin katılımıyla Fatih Keskin ile Rojda Tuncer için 2 gün 2 gece süren bir düğün töreni yapıldı. Sati aşiretine mensup damadın düğününe İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 3 bin kişi katılırken, davetliler için kavurma, pilav ve cacık ikramı yapıldı. Yerel sanatçıların seslendirdiği Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde, folklor ekibi de sahne aldı.

Keskin ailesinin düğüne katılan Vali Ali Çelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Fatih kardeşimiz ile Rojda hanımefendinin bu mutlu gününe şahit etmek için buraya geldik. Çok güzel bir ortam oldu. Hakkari'de ilk kez düğüne katıldım. Onların mutluluğuna ortak olduk. İnşallah hayatlarındaki en kötü günleri bugünkü gibi olur. İlk halayımızı da burada çekmiş olduk. Burada onun verdiği mutluluk farklı bir şey. İnşallah Hakkari'miz için el ele, omuz omuza verip hep beraber çalışacağız. Ben çiftimize, hemşehrilerimize mutluluklar diliyorum" dedi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin ise kardeşi Fatih Keskin ile Rojda Tuncer için 2 gün süre bir düğün düzenlediklerini belirterek, "Düğünümüz çok güzel gidiyor. Bugün Valimiz Ali Çelik ve Kaymakamımız Ömer Çimşit de katıldı. Bizi fazlasıyla onurlandırdılar. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan başta valimiz ve kaymakamımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Keskin ailesinin düğününe Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Anamur, STK temsilcileri, Yüksekova Belediyesi personeli, kurum amirleri, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.