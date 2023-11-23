Vali Ali Çelik, öğrencilerle çöp topladı

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Temiz Bir Hakkari İçin Çevremizi Temiz Tutalım" sloganı ile başlatılan çöp toplama etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Merzan Mahallesi Okullar bölgesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında belediye öncülüğünde eş zamanlı temizlik seferberliği başlatıldı. Okullar bölgesinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, vatandaşlardan atıklarını ayrıştırmaları, atık toplama günlerine uymaları, atıkları çevreye ya da toplama noktalarına gelişi güzel atmamaları, çevre ve halk sağlığını doğrudan etkileyen kent temizliğine hassasiyetle yaklaşmalarını istedi. Vali Çelik, "Öncelikle bize düşen görev, çevremizi kirletmemektir. Kirlettikten sonra temizlemek, gerçekten ciddi bir çaba, ciddi bir emek, masraf ve zaman kaybıdır. Dolayısıyla biz, öncelikle çocuklarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde, çevremizi temiz tutma anlamındaki bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Toplumsal refah, yaşam kalitesi, halk ve çevre sağlığı ile birebir ilişkili olan genel temizlik ve atık yönetimi konularında vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, belediyemizce yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olacaktır. Geleceğimizi şekillendiren doğadır. Hakkari'mizin de çok güzel doğası var ve bunu kaybetmek bize hakikaten acı verir. Şehrimizi daha güzel, daha verimli bir hale getirebilmek, çevre duyarlılığını artırmakla mümkündür. Temiz çevre, temiz toplum, temiz şehir demek. Temiz çevre, temiz gıda, temiz su, temiz hava demek. Bu doğrultuda, tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım, kentimizi ancak birlikte temiz tutabiliriz. Yere çöp atanları görünce onları kaba sesle değil nazikçe uyaracağız. Daha güzel bir çevre için çevremizi temiz tutmalıyız. Atılan çöpler yüzyıllar boyunca doğada kalıyor. Bir çöp poşetinin doğada kalma süresi 300-400 yıldır" dedi.

Vali Çelik ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle birlikte çöp topladılar. Toplatılan çöpler belediye araçları ile il dışındaki çöp noktasına taşındı.

Etkinliğe Vali Ali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenler katıldı.