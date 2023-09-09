Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşmalarına ve paniğe neden oldu. Yağışın kısa sürmesiyle birlikte risk azaldı, ancak zarar inceleniyor.

Uzundere'de sağanak yağış korkuttu

ERZURUM - Erzurum'un kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış Uzundere ilçesinde korku dolu anların ve kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yağış sonrası meydana gelen ani sel ve derelerin coşması ilçe sakinlerini endişelendirdi. Uzundere Deresi'nin taşması ve debisinin hızla yükselmesiyle birlikte çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar önlem almak zorunda kaldı, güvenlik güçleri ise köprülerden geçişleri kısa süreliğine durdurdu.

Dere sularının ani yükselmesi ve ortaya çıkan gürültü, bölge halkını paniğe sürükledi. Evlerinden çıkan insanlar, araçlarını güvenli bölgelerine götürdü. Yağışın kısa sürmesi taşkın ve olası afet riskini azalttı. Ancak dere kenarındaki ağaçlar ve bahçelerde bulunan bazı malzemeler suların etkisiyle sürüklendiği görüldü. Yetkililer selin yol açtığı zararı inceliyor.