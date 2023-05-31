Uzundere'de Nadir Görülen Angut Kuşu Görüntülendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, nadir görülen ve çekingen olan Angut kuşları vatandaşlar tarafından görüntülendi. Angutlar, ördekgillerden, kiremit renginde tüylere sahip, sadakati ile bilinen bir dalıcı ördek türüdür. Yumurtlama mevsimlerinde 13 yumurtaya kadar civciv oluşturabilen bu kuşlar, iniş yaparken rüzgarı arkalarına alarak indikleri için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanırlar. Nadir türlerden biri olan Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan türlerden biridir.

Uzundere'de Angut kuşu görüntülendi

ERZURUM - Doğada nadiren görülen ve çekingen olan Angut ya da Angıt kuşları Erzurum'un Uzundere ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü olan ve halk arasında sadakati ile bilenen angutlar Tortum Gölü'nde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Angut kuşları erkekleri daha iri ve boyunlarına siyah halkaya benzeyen tüpleri olan kuşlardır. Yumurtlama mevsimlerinde 13 yumurtaya kadar civciv oluşturabilecek ve böyle çoğalan kuşlardır. Ürkek ve kendilerini saklamayı tercih eden bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi olarak biliniyor.