Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, Schroth Terapisi Hakkında Bilgi Verdi

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, omurga deformiteleri gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Schroth Terapisi hakkında bilgi verdi. Schroth Terapisi, skolyoz gibi omurga deformitelerini düzeltmek için geliştirilmiş bir egzersiz modelidir. Schroth Terapisi, hastaya özel egzersizler, pozisyonlamalar ve solunum teknikleri uygulayarak omurgayı üç boyutlu düzlemde döndürmeyi, uzatmayı ve stabilize etmeyi amaçlar.

Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, omurga deformiteleri gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan etkili bir yöntem olan Schroth Terapisi hakkında açıklamada bulundu.

Schroth Terapisi Nedir?

Schroth Terapisi hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, şöyle dedi:

"Schroth Terapisi, skolyoz gibi omurga deformitelerini düzeltmek için geliştirilmiş üç boyutlu bir egzersiz modelidir. 1920'lerde Almanya'da Katharina Schroth tarafından geliştirilen bu yöntem, günümüzde skolyoz tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Schroth Terapisinin temel amacı, omurgayı üç boyutlu düzlemde döndürmek, uzatmak ve stabilize etmektir. Bu amaçla, hastaya özel egzersizler, pozisyonlamalar ve solunum teknikleri uygulanır."

Schroth Terapisi nasıl uygulanır? Kimler için etkilidir?

Schroth Terapisinde uygulanan egzersizler, omurganın eğriliğine göre kişiye özel olarak tasarlandığını belirten Uzman Fizyoterapist Arıca, bu egzersizlerin, omurgayı doğru pozisyonda tutmayı, kas dengesizliklerini düzeltmeyi ve akciğer kapasitesini artırmayı amaçladığını vurguladı.

Uzm. Fzt. Arıca; "Schroth Terapisinde kullanılan pozisyonlamalar, omurgayı doğru pozisyonda tutmaya yardımcı olur. Bu pozisyonlamalar, yüzüstü, sırtüstü, yan yatış ve oturma gibi çeşitli pozisyonları içerir. Schroth Terapisinde kullanılan solunum teknikleri, omurgayı doğru pozisyonda tutmaya ve akciğer kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Bu teknikler, derin nefes alma ve diyafram solunumu gibi teknikleri içerir. Schroth Terapisi, skolyoz tedavisinde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde etkilidir. Bu yöntem, skolyoz eğriliğini azaltmaya, ilerlemesini durdurmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir."

Schroth Terapisinin faydaları nelerdir?

Schroth Terapisinin faydalarından bahseden Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, "Schroth Terapisi seansları, haftada 2-3 kez olmak üzere 30-60 dakika sürer. Faydaları: Skolyoz eğriliğini azaltabilir veya ilerlemesini durdurabilir. Ağrıyı azaltabilir. Postürü iyileştirir. Akciğer kapasitesini artırır."

Schroth Terapisinin yan etkileri nelerdir?

Schroth Terapisi, skolyoz tedavisinde uzmanlaşmış fizyoterapistler tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çeken Uzman Fizyoterapist Muhammed Enes Arıca, Schroth Terapisinin herhangi bir yan etkisinin olmadığını ancak, başlangıçta yorgunluk hissedilebileceğini ifade etti.