Ütünün prizde unutulmasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da ütünün prizde unutulması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölüm veya yaralanma olmazken, bir apartman sakini dumandan etkilendi.

ANKARA'da ütünün prizde unutulması sonucu çıkan yangın, mahallede endişeye neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Şapka Devrimi Caddesi'nde meydana geldi. Arya Evleri Sitesi'nde bulunan 8 katlı binanın 3'üncü katında, ütünün prizde unutulması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği dairede kimsenin olmaması ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma yaşanmazken, bir apartman sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen apartman sakinine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangını duyan bina sakinleri evlerini terk ederek söndürme çalışmalarını izledi.

'İTFAİYE GELMİŞTİ AMA, BİR ARACIN HATALI PARKINDAN DOLAYI BİR SÜRE İÇERİ GİREMEDİLER'

Bina sakinlerinden Rıdvan Kaya, "Yangının çıktığı dairenin alt katında oturuyorum. Evde istirahat halindeyken yukarıdan sesler geliyordu. Başta çocuklar oyun oynuyor sandım. Sonrasında is kokusu gelmeye başlayınca balkondan yukarı baktım ve yangın çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde üstümüzü değiştirip aşağıya indik. İlk olarak bina görevlisinin kızı farketmiş. Hemen itfaiye ekiplerine haber vermişler. İtfaiye gelmişti ama, bir aracın hatalı parkından dolayı bir süre içeri giremediler. O yüzden yangın diğer tarafları da sardı ve müdahale biraz uzun sürdü" şeklinde konuştu.