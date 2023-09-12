Üst geçidi kullanmadı, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

KOCAELİ - D-100 kara yolu Kocaeli geçişinde yaklaşık 20 metre uzağındaki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dumlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen vatandaş, yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada G.E. idaresindeki 54 ER 114 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, duramayarak yayaya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü G.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.