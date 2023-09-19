Üsküdar'da Yaya Kazası: Bir Kişi Yaralandı

ÜSKÜDAR Ünalan İtfaiye İstasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Akçay'a otomobil çarptı. İlk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı Akçay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. Bekir Ağırtıoğlu kullandığı 35 AGA982 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Akçay'a (65) çarptı. Kazanın etkisiyle savrularak yere düşen Akçay yaralandı. Kazayı gören Ünalan İtfaiye İstasyonu görevlileri, yaralının yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sürücü Bekir Ağırtıoğlu, "Yolun karşısına geçmek isterken bir anda önümüze çıktı. Trafik ışığı ya da yaya geçidi yoktu. Bilinci açıktı, durumu iyi" diye konuştu.