Üsküdar'da Tehlikeli Durumdaki Bina Tartışma Konusu Oldu

Üsküdar'da bir binanın dökülen beton ve sıva parçaları tehlike oluşturuyor. Apartman sakininin sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından durum tartışma konusu oldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, bina sahiplerinin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı alındığı belirtildi.

Yavuztürk Mahallesi'ndeki bitişik iki apartmandan birinin kopan dış cephesine ait sıva ve beton parçaları, yan taraftaki apartmanın girişine ve bodrum kattaki evin balkonuna düştü. Girişine beton ve dış cephe parçaları düşen apartman sakini Ahmet Kaymakçı sosyal medya hesabından durumu paylaşarak, "Ölmemizi mi bekliyorsunuz? Bina yıkılıyor, her yer patladı, kafamıza taşlar düşüyor" şeklinde tepki gösterdi. İki apartmanın ev sahipleri arasında uzun süredir benzer konular sebebiyle tartışma yaşandığı da öğrenildi.

"KORKUYORUZ AMA YAPACAK BİRŞEY YOK"

Dış cephesi dökülen ve demirlerinde çürüme görünen 5 katlı apartmanın giriş katında da bir işyeri bulunuyor. Binanın giriş katındaki işyerinde çalışan Altan Bekar, "Korkuyoruz tabi ama yapacak birşey yok. Ne yapalım ? Burada ev sahibi, kiracı 3-4 aile var. 20 senedir buradayım, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yeni yeni sıva çatlakları var, depreme dayanır bence. Düşenler sıva parçaları, yapan yapıştırma yapmış. Civatalı yapsaydı sıkıntı olmayacaktı. Ben sağlam diye görüyorum." şeklinde konuştu.

BELEDİYE TEBLİGAT YAPMIŞ; BİNA SAKİNLERİ İTİRAZ ETMİŞ

Üsküdar Belediyesi'nden de apartmanın durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Belediye daha önce depreme dayanıklılık ve kentsel dönüşüm çerçevesinde çalışma yapıldığını belirterek, İmar Kanunu'nun 39. maddesinde yer alan, "Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu; belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe 10 gün içinde tebligat yapılır" kapsamında işlem yapıldığını açıkladı. Belediyeden, bina sakinlerinin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı alındığı bilgisi de paylaşıldı.