Üsküdar'da Kamyonet ve Taksi Kafa Kafaya Çarpıştı: Yolcu Yaralandı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet karşı şeride geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksideki yolcu yaralandı. Acıbadem Caddesi'nde yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü olarak kapatıldı.

ÜSKÜDAR'da kamyonet karşı şeride geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksideki yolcu yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden aşağıya inen 42 ARP 085 plakalı kamyonetin sürücüsü, iddiaya göre freni tutmayınca karşı şeride geçerek 34 TPG 68 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksideki yolcu yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Acıbadem Caddesi, Çamlıca istikameti tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.