Üsküdar'da evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Üsküdar'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Merkez Mahallesi'nin Çekmeköy Ormanı'na yakın bölgesinde bulunan bir binanın giriş kapısının önüne yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan geldi.

Üsküdar'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Merkez Mahallesi'nin Çekmeköy Ormanı'na yakın bölgesinde bulunan bir binanın giriş kapısının önüne yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan geldi.

Yılanı fark eden bina sakinleri, hayvanı bir süre kendi imkanlarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından yılan, binanın girişinden aşağıdaki dairenin bahçesine düştü.

Bahçede bulunan daire sakini Sertaç Balcı ile 10 yaşındaki oğlu Burak Emin Balcı burada mahsur kalırken, durum itfaiyeye bildirildi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yaşadığı olayı anlatan Burak Emin Balcı, annesiyle bahçede olduklarını ifade ederek, "Yılan aşağıya düştü. Biz çok korktuk, çığlıklar attık. Sonra itfaiye geldi, yılanı alıp ormana götürdü" dedi.