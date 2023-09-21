Üsküdar'da Depoda Yangın Çıktı

Üsküdar'da boya kimyasalları ve izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde 6 katlı binanın otoparkında bulunan depoda saat 13.00 sıralarında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında yoğun dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzolasyon malzemeleri ve boya kimyasallarının bulunduğu depodaki yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Depoda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yoğun dumanı tahliye eden ekiple,r olay yerinden ayrıldı.

Hasan Üren adlı vatandaş, "Burası aslında otoparktı ve ortak alandı ama kapatıp depo olarak kullandılar. Boya ve tineri içeri doldurdular, sonuç bu oldu işte" dedi. - İSTANBUL