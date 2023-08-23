Üsküdar'da çöp kamyonu yangını: Araçlar kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da seyir halindeki çöp kamyonunda çıkan yangın, hafif ticari araca ve otomobile sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Üsküdar'da yangın çıkan seyir halindeki çöp kamyonu ile alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobil kısmen hasar gördü.

Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'nde ilerleyen Üsküdar Belediyesine ait 34 ZC 5603 plakalı çöp kamyonundan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün dumanları fark ederek aracı durdurmasının ardından kamyon alev aldı.

Yangın çöp kamyonunun durduğu yerde park halindeki hafif ticari araç ile bir otomobile de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çöp kamyonundaki kuru otlar nedeniyle uzun süreli soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonucu çöp kamyonu ve hafif ticari araç tamamen yanarken, otomobil kısmen hasar gördü.

Çevredeki vatandaşlar, çöp kamyonunda yangın tüpünün olamamasının yangını büyüttüğünü iddia etti.