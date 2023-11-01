Uşak'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan İki Yaya Araç Çarpması Sonucu Yaralandı

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya hafif ticari aracın çarpması sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Uşak Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya hafif ticari aracın çarpması sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Uşak Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan T.E.K. (21) idaresindeki 20 H 3216 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.G.B. (22) ve P.S.'ye (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Ü.G.B. ve P.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Ü.G.B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - UŞAK