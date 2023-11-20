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Uşak'ta Yoğun Sis Etkili Oldu

Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan sis nedeniyle Uşak-Ankara ve Uşak İzmir kara yolunda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis, kent merkezinde de bazı noktalarda görüş mesafesini azalttı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışının yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.