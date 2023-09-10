Uşak'ta Yanan Evler İzleyenleri Şaşırttı

Uşak'ta yan yana bulunan 2 müstakil ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Meraklı kalabalığın yangını film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Uşak Elmalıdere Mahallesi Sönmez Sokak'ta bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan eve sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken iki evde kullanılmaz hale geldi. - UŞAK