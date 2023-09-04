Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur, bazı mahallelerde yolları göle çevirdi. Araçlar güçlükle ilerlerken trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederek yolları trafiğe açtı.

Uşak'ta yağış sonrası yollar göle döndü

UŞAK - Uşak'ta akşam saatlerinde bazı mahallelerde etkili olan yağmur, yolları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Uşak'ta beklenen yağış bazı mahallelerde akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte yollar göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Yağmurla birlikte yola gelen toprak ve taşlar, bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. İhbarlar üzerine bölgelere çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda vatandaşların güvenliğini alırken belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale ederek yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar dükkanlarına su basmaması için önlemler aldı.