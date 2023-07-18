Uşak'ta Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktörün arkasındaki römorktan düşen bir kadın hayatını kaybetti. İshaklar köyü Yenice mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda İsmihan Paksoy adlı kadın, traktör römorkundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen Paksoy kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.