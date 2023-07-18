Uşak'ta Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktörün arkasındaki römorktan düşen bir kadın hayatını kaybetti. İshaklar köyü Yenice mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda İsmihan Paksoy adlı kadın, traktör römorkundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen Paksoy kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktörün arkasındaki römorktan düşen bir kadın hayatını kaybetti.
Kaza, İshaklar köyü Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarladaki kekikleri traktörün römorkuna yüklemeye çıkan İsmihan Paksoy, dengesiz kaybedip düştü. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık Ekiplerince Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Paksoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK