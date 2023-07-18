Uşak'ta Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarlada kekik yüklemek için traktörün römorkuna çıkan İsmihan Paksoy, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Paksoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.