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Uşak'ta Traktör Römorkundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarlada kekik yüklemek için traktörün römorkuna çıkan İsmihan Paksoy, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Paksoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın hayatını kaybetti.

İshaklar köyü Yenice Mahallesi'nde tarlada kekik yüklemek için traktörün römorkuna çıkan İsmihan Paksoy, dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Paksoy, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Yaşam

İshaklar Ulubey Uşak Yaşam Haberler

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