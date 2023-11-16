Uşak'ta ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak- İzmir karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Güneli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. idaresindeki 34 PS 5881 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.E. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan H.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.