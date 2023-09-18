Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - UŞAK