Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Uşak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam