Uşak'ta Şiddetli Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Uşak kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.