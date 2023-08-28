Uşak'ta Seyir Terası Çöktü: 2 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Banaz Çayı kenarında yapılan seyir teraslarından biri çöktü ve üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta çay kenarındaki seyir balkonu çöktü: 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta Banaz Çayı kenarında 2018 yılında yapılan seyir teraslarından birinin çökmesi sonucu üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 civarında Banaz Çayı kenarında DSİ tarafından yaptırılan yürüyüş yolundaki seyir terasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte İzmir'den akrabalarının yanına tatile gelen N.A. ve Ş.A. (44), gece yürüyüş yaparken seyir terasında durdukları sırada beton tabliye demirleri ayrıldı. Bu sırada korkuluklara tutunamayan N.A. ve Ş.A., yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılarda kırıklar meydana geldiği ancak hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.

Olayın ardından Devlet Su İşleri görevlileri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, hem DSİ hem de Banaz Cumhuriyet Savcılığı inşaatı yapan firma hakkında soruşturma başlattı.