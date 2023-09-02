Uşak'ta etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken çok sayıda iş yeri, ev ve araçlarda hasar oluştu.

Uşak'ta sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

UŞAK - Uşak'ta etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken çok sayıda iş yeri, ev ve araçlarda hasar oluştu.

Uşak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrasında kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken çok sayıda iş yeri, ev ve araçlarda hasar oluşurken, Kurtuluş Mahallesi Hakkı Yağcı Caddesinde bulunan bir çam ağacı devrildi. Öte yandan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarlar üzerine kentin birçok noktasına itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su basan iş yeri ve evlerde su boşaltma çalışması başlatırken, polis ekipleri ise yolda kalmış araçlar ve vatandaşlar için güvenlik önlemi aldı.