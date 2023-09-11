Uşak'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Uşak'ın İlyaslı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil ile bir traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın İlyaslı köyü yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'a bağlı İlyaslı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; H.K. idaresindeki 64 ABS 393 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 64 NB 548 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücüler Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK