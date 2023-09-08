Uşak'ta Elektrik Direğine Çarpan Araç Alev Aldı
Uşak'ta meydana gelen kazada, bir araç elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Uşak'ta elektrik direğine çarpan araç alev alarak kullanılmaz hale geldi.
Kaza, Atatürk Bulvarı Karakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.K. idaresindeki 64 AAB 145 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Alev alan kamyonet yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boş tarlaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında, araç kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam