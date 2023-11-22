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Uşak'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde müstakil evinin balkonundan düşen Ayşe Ural (73) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.