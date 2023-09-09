Uşak'ta Balkondan Düşen Faslı Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evin balkonundan düşen 84 yaşındaki Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evin balkonundan düşen 84 yaşındaki Fas uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fas uyruklu Aıcha Lhafıanı (84) Sivaslı ilçesi Hanoğlu köyünde yaşayan A.D. ile H.S'nin yanına yaklaşık bir ay önce ziyarete geldi. Sabah saatlerinde balkona çıkan Aıcha Lhafıanı dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Fas uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - UŞAK