Uşak'ta Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Eşme ilçesinin Oymalı köyünde ikamet eden Mustafa Tom (83) ilçe merkezine doğru yola çıktıktan sonra eve dönmediği fark edildi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Tom'un cesedi, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Cenaze, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Eşme ilçesinin Oymalı köyünde ikamet eden Alzheimer hastası Mustafa Tom (83) ilçe merkezine doğru yola çıktıktan sonra eve dönmediği fark eden yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerce ve vatandaşlar çevrede arama çalışması başlattı. Talihsiz adamın cesedi, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Tom'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - UŞAK