Uşak'ta Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Eşme ilçesinin Oymalı köyünde ikamet eden Mustafa Tom (83) ilçe merkezine doğru yola çıktıktan sonra eve dönmediği fark edildi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Tom'un cesedi, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Cenaze, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.