Uşak'ın Eşme ilçesinde besihane yangınında hasar meydana geldi

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi'nde bulunan bir besihanede çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve içeride bulunan hayvanlar güvende kurtarıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen besihane yangınında hasar meydana geldi.

Yangın, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüsamettin Ş.'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Besihanede hasar oluşurken içeride bulunan 50 büyükbaş hayvan yangından etkilenmeden dışarı çıkarıldı. - UŞAK