Urla'da Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, kısmen kontrol altına alındı.

İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Urla ilçesinin Ovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı.