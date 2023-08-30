Urla'da İkinci El Pazarı Kurulacak

İzmir'in Urla ilçesinde geliri sahipsiz hayvanların bakımında kullanılmak üzere 1 Eylül Cuma günü ikinci el pazarı kurulacak. Urla Meydan'da düzenlenecek olan etkinlik, çocuklar için ücretsiz stantlar, yüz boyama ve oyunlar gibi etkinliklerle renklenecek.

İzmir'in Urla ilçesinde geliri sahipsiz hayvanların bakımında kullanılmak üzere 1 Eylül Cuma günü ikinci el pazarı kurulacak.

"Urla Can Dostlar Sokak Hayvanları Festivali" adıyla Urla Meydan'da düzenlenecek etkinlik, saat 09.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Organizasyonla ilgili Murat Üregen, Urla Belediyesinin katkılarıyla daha önce düzenledikleri kermeslerin artık festivale dönüştüğünü kaydetti.

Tüm İzmirlileri Urla'ya davet ettiklerini belirten Üregen, şöyle dedi:

"Sokaktaki canlarımız için destek olan pazarımızda bu sene çocuklar için ikinci el pazarı kuracağız. Çocuklar kullanamadıkları eşyalarını satacak ve ücretsiz stantları olacak. Ayrıca yüz boyama, oyunlar ve birçok etkinliğimiz de çocuklarımızı bekliyor olacak. Çocukların hem tüketim kültürüyle erken yaşta mücadele etmesi hem de sokak hayvanlarından korkmadan büyüyebilmelerini istiyoruz."