Urla'da Gülbahçe Karapınar Camii Hizmete Açıldı

Urla ilçesinde yapılan Gülbahçe Karapınar Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta vatandaşlara hayırseverler tarafından tavuklu pilav ve lokma dağıtıldı. Ayrıca, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç hayırseverlere teşekkür plaketi verdi.

İzmir'in Urla ilçesinde Gülbahçe Karapınar Camii hizmete açıldı.

Urla'da yapımı tamamlanan Gülbahçe Karapınar Camii'nin açılışı nedeniyle vatandaşlara hayırseverler tarafından tavuklu pilav ve lokma dağıtıldı. Açılışta Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç hayırseverlere plaket vererek teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış kurdelesi, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç ve hayırseverler tarafından kesildi. - İZMİR