Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Güvendik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.