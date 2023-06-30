Ürdünlüler Kurban Bayramı'nda Ziyaretlere Öncelik Veriyor

Ürdünlüler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde aile ve akraba ziyaretlerine öncelik verirken, kurban kesimlerini ikinci gün ve sonrasına bırakıyor. Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentine bağlı Havran bölgesi sakinleri, bayramın birinci gününü ziyaretlere ayırdıkları için kurban kesimlerini sonraki güne bıraktıklarını belirtti. Ürdün'de kasaplık yapan 68 yaşındaki Ekrem Firdevs de kurban pazarlarının yerleşim bölgelerine yakınlaşmasının kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

Ürdünlüler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde aile ve akraba ziyaretlerine öncelik verirken, kurban kesimlerini ikinci gün ve sonrasına bırakıyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü kısmen sakin geçen kurban pazarları, ikinci günden sonra hareketlilik yaşıyor.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentine bağlı Havran bölgesi sakinleri, bayramın birinci gününü ziyaretlere ayırdıkları için kurban kesimlerini sonraki güne bıraktıklarını belirtti.

İrbid sakinlerinden 70 yaşındaki Nevfe el-Yasin, AA muhabirine, bayramın ilk gününde bayramlaşmayı tercih ettiklerini söyledi.

Yasin, "Ben kurbanımı bayramın ikinci gününde kesmeyi seviyorum. İkinci günü birinci güne tercih ediyorum. Çünkü birinci gün sosyal ilişkiler ve sevdiklerimiz içindir. Hem de kurbanlık seçme imkanımız oluyor ve fiyatlar da bayramın birinci gününe göre daha ucuz oluyor." dedi.

Ürdün'de kasaplık yapan 68 yaşındaki Ekrem Firdevs de kurban pazarlarının yerleşim bölgelerine yakınlaşmasının kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

Vatandaşların burada kurbanını kestikten sonra etini hazır şekilde aldığını dile getiren Firdevs, " Kurban Bayramı'nın birinci günü ziyaretler yapılıyor. Kurban pazarları da kalabalık olabiliyor. Bu sebeple vatandaşların çoğu kurbanlık işini ikinci güne bırakıyor." diye konuştu.

Firdevs, bazı vatandaşların, fiyatların daha uygun olması nedeniyle ikinci günü tercih ettiğini kaydetti.

Yine İrbid'de yaşayan Şebbul Ebu Nezir de "Şükürler olsun her yıl kurban kesiyorum. Ancak kurbanı ikinci gün kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü bayramın birinci gününde sosyal ve dini etkinlikler oluyor. Ayrıca bayramın ikinci gününde kurbanlık fiyatları birinci güne göre daha uygun olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Mutah Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Muhadin de kurban kesimini ilk gün yapmamanın çeşitli nedenleri olduğunu söyledi.

Muhadin, "Kurban kesiminin ikinci güne ertelenmesinin nedenleri arasında kurban ücretlerinin yanı sıra şehir dışında yıl boyunca çalışanlar başta olmak üzere Ürdünlülerin ilk gün aile fertleriyle bir arada olmak ve akraba ziyaretleri yapmak istemesi geliyor." dedi.

Bayramın ilk gününü Ürdünlülerin aile ve akraba toplantıları yaparak geçirdiklerini aktaran Muhadin, bu kişilerin muhabbet ederek özlem giderdiklerini ve aile içi ilişkileri güçlendirdiklerini ifade etti.

Muhadin ayrıca geri kalan günlerin de kurban kesmek isteyenler için ilk günün yoğunluğundan uzakta bir rahatlama vesilesi olduğuna dikkati çekti.

Ülkede kurbanlık fiyatları da 300 ile 500 dolar arasında değişiyor.