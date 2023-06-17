Ürdünlü Görme Engelli Spiker Hayallerini Gerçekleştiriyor

Ürdünlü görme engelli spiker Raşid Rababia, engeline meydan okuyarak, hayallerini süsleyen mesleğini büyük bir özveri ve titizlikle icra ediyor. Rababia, görme engeline rağmen yeteneğini kanıtlamayı başararak Ürdünlü televizyon kanalı Roya TV'de haber spikeri olarak çalışmaya başladı.

Ürdünlü görme engelli spiker Raşid Rababia, "engeline" meydan okuyarak, hayallerini süsleyen mesleğini büyük bir özveri ve titizlikle icra ediyor.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde 1997 yılında erken doğumla dünyaya gelen Rababia, doğuştan gelen göz problemlerine sahipti. Bu sorunların artması üzerine 2019 yılında doktorların da kararıyla göz alınma ameliyatı oldu.

Rababia, görme engeline rağmen yeteneğini kanıtlamayı başararak Ürdünlü televizyon kanalı Roya TV'de haber spikeri olarak çalışmaya başladı.

Ürdünlü bir ailenin 5 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya gelen Rababia, başarıya giden yolda yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kraliyet Görme Engelliler Okulu'nda 6 yıl eğitim gören Rababia, bu sırada Braille alfabesiyle okumayı öğrendiğini belirtti.

Haber stüdyosunda çalışmanın kendisi için bir hayal olduğunu aktaran Raşid, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri elimde bir radyo vardı. Bu radyodan haber bültenlerini dinler, kendimi bu bültenleri sunarken hayal ederdim. Okul radyosunda da sürekli haber sunarak hayalimi gerçekleştirmeye çalışırdım. Medya dünyasına olan tutkum ve sevgim benimle birlikte büyüdü ve ben her zaman mikrofonu seven biri oldum."

Daha sonra özel bir üniversitede Medya ve İletişim Teknolojileri Bölümü'nden mezun olduğunu anlatan Rababia ardından bir internet sitesinde haber spikeri olarak çalışmaya başladığını kaydetti.

"Bu hayatta bir iz bırakmalısınız"

Braille okuma tekniklerinin biraz karmaşık olduğuna ve Arap dilini bu alfabeyle okumanın hayli güç olduğuna işaret eden Rababia, "Şükürler olsun kabartma yazıcısı edinebildim, bu da bana çok fazla zaman kazandırdı. Bir dakika içinde bütün bir kağıdı yazdırabiliyorum." dedi.

Basılan kağıdı ilk seferde akıcı bir şekilde okumanın zor olduğunu belirten Rababia, "Haberleri bir kereden fazla okumam gerekiyor. Ortalama bir sunucu ustalaşmak için iki kere okur. Benim dört kere okumam yani iki katı çaba harcamam gerekiyor." diye konuştu.

"Benim bir sloganım var: Kabartma yazıcım olmasıydı ve haberleri taşa yazıp sunmak gerekseydi onu da yapardım." ifadeleriyle hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulayan Rababia, şunları kaydetti:

"İradenin önünde hiçbir engel yoktur, bir kişinin adını tarihe kazıması gerekir. Beni izleyenlerin yüzde biri için bile olsa etkili olmayı umuyorum çünkü bu hayatta bir iz bırakmalısınız."

Roya TV cesur bir adım attı

Kendi tecrübesinin bir dönüm noktası olmasını, ekipmanların geliştirilmesini ve gazetecilerin karşılaştıkları tüm zorlukların üstesinden gelebilmesini temenni eden Rababia, "Roya kanalının programlarından birinde beni ağırladılar. Ardından kanal yönetimi bana kabartma sistemini kullanarak haber özetleri sunucusu olarak çalışmamı teklif etti ve mayıs ayında bu işe alındım." ifadelerini kullandı.

Ürdün'de bir televizyon kanalına çıkan ilk görme engelli sunucu olması dolayısıyla kendisine gelen motive edici geri bildirimlerin gurur verici olduğunu söyleyen Rababia, Roya TV'nin "cesur bir adım" attığını aktardı.

Rababia, diğer medya kuruluşlarına da kendisi gibi olanlara bu tür fırsatlar tanıması çağrısında bulundu.