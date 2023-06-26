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Ünye'de yavru kedi ve baykuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ünye'de yavru kedi ve baykuşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile çatı katına sıkışan 4 yavru baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile çatı katına sıkışan 4 yavru baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde bir yavru kedi, 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Sesler üzerine apartman boşluğunda bulunan kediyi fark eden binada oturanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, yavru kediyi mahsur kaldığı havalandırma boşluğundan kurtarıldı. Ekipler ve çevredekiler kediyi biberonla besledi.

YAVRU BAYKUŞLAR İÇİN SEFERBER OLDULAR

İlçenin Sahilköy Mahallesi'nde de 1 katlı binanın çatısına sıkışan 4 yavru baykuş da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumları iyi olan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Yaşam

İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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