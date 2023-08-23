Ünye'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tarım aracı şarampole devrildi ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sinan Çağlayan (45) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Yiğitler Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Yaşam