Ünye'de tarım aracı devrildi, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Eskikızılcakese Mahallesi'nde Ahmet Bayraktar idaresindeki pat pat olarak tabir edilen fındık yüklü tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaklaşık 10 metre ormanlık alanda sürüklenen aracın sürücüsü ve beraberindeki Hatice Bayraktar, Sezer Çuhadar ve Samet Kurt yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sedyelerle yola kadar taşıdı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere sevk edildi.