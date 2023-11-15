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Ünye'de park halindeki minibüs yanarak zarar gördü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Mustafa Torun'a ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.