Ünye'de motosiklet kazası: Yaralı sürücü tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet yolun alt kısmındaki ormanlık alana devrildi ve sürücü yaralandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıya ulaşmak için müdahalede bulundu.