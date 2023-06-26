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Ünye'de mahsur kalan yavru kedi ve sıkışan 4 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ünye'de mahsur kalan yavru kedi ve sıkışan 4 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile bina çatısına sıkışmış 4 yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yavru kedi ve baykuşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile bina çatısına sıkışmış 4 yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Saraçlı Mahallesi'nde bir yavru kedi, 3 katlı binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı.

Sesler üzerine apartman boşluğunda bulunan kediyi fark eden apartman sakinleri, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru kedi, ekipler ve vatandaşlar tarafından biberonla beslendi.

Ekipler ihbar üzerine Sahilköy Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına sıkışan 4 yavru baykuşu da kurtardı.

Anneleri yanlarında olmayan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru kedi ve baykuşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Yaşam

İtfaiye Ordu kedi Yaşam Haberler

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