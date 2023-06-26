Ünye'de mahsur kalan yavru kedi ve sıkışan 4 yavru baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi ile bina çatısına sıkışmış 4 yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yavru kedi ve baykuşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.