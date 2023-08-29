Ünye'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. yönetimindeki 52 AT 708 plakalı kamyon, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu güzergahında N.O'nun (45) kullandığı 61 RE 258 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.O, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Yaşam